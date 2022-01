Sine Magé. - Divulgação.

Publicado 17/01/2022 16:03

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria e Geração de Renda, fechou 2021 com saldo positivo em relação à recolocação de mageenses no mercado de trabalho. Os dois postos do Sine, no Centro da cidade e no Gabinete do Povo em Piabetá e vinculados à Secretaria, conseguiram intermediar em torno de 230 vagas de emprego junto a empresas do município em vários ramos de atividades, o que resultou em 81 empregos formais. O último ano do governo anterior captou apenas cerca de 30% do número de 2021, somando as duas unidades do Sine.

A Secretaria Municipal de Trabalho acumulou também, saldo positivo com oficinas, cursos e palestras que atenderam trabalhadores e empreendedores em geral, realizados principalmente na Casa do Empreendedor. No local, também foram mais de 4 mil atendimentos aos empreendedores da cidade, relativos a diversos serviços, como abertura e fechamento de empresas, alteração de dados cadastrais, formalização e inserção no Portal do Empreendedor (CNPJ), entre outros.

Números: 300 pessoas fizeram as oficinas profissionalizantes; outras 150 cursos diversos e 200 pessoas participaram de palestras, além de centenas de servidores beneficiados com cursos de qualificação profissional para melhorar o atendimento à população. Os temas dos cursos, oficinas e palestras foram variados, como Marketing digital, Gestão Financeira, Elaboração de currículos, Benefícios da formalização como MEI, Depilação, Manicure, Maquiagem, entre outros.

PAV – Outro destaque importante da atual gestão municipal na área do Trabalho, Indústria e Comércio foi a inauguração, no final de julho de 2021, do Ponto de Atendimento Virtual (PAV) da Receita Federal no Gabinete do Povo. Foram mais de 1,1 mil atendimentos de todos os tipos de serviços para pessoas físicas e jurídicas, com exceção de entrega de declaração do Imposto de Renda, em apenas quatro meses após a inauguração.

Magé estava sem o atendimento da Receita Federal desde a década de 1990 quando perdeu o posto da cidade, obrigando os mageenses até então a se deslocarem para Duque de Caxias ou Teresópolis. A estrutura física do Gabinete do Povo e a interligação com serviços do Sine e MEI no local foram os fatores primordiais para escolha da Receita Federal de instalar o PAV em Magé.

Para o secretário municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração e Renda, Fernando Cozzolino, apesar das adversidades criadas principalmente pela pandemia, foi possível realizar importantes projetos, com a expectativa de outras boas ações em 2022.

“Agradecemos o apoio do prefeito Renato Cozzolino, oferecendo as melhores condições para que pudéssemos vencer os obstáculos e oferecer os cursos, palestras, oficinas assim como captar as vagas junto às empresas já instaladas e as recém-chegadas. Temos planos para avançar ainda mais em 2022 na qualificação, empregabilidade e incentivo cada vez maior aos empreendedores da nossa cidade”, disse o secretário.