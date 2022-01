Magé recupera 400 carros oficiais que servem ao município. - Divulgação.

Publicado 17/01/2022 17:00

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Transportes e Ordem Pública, realizou 401 atendimentos em serviços de reparo nos carros oficiais, como mecânica em geral, lanternagem, borracharia, entre outros, em 2021. As Secretarias mais atendidas foram Saúde (18%) e Infraestrutura (16%), o que reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados à população.

As políticas municipais no setor também deram atenção especial à regularização de serviços públicos, como transporte escolar, táxis e moto-fretes. No caso dos dois primeiros, estão em situação regular junto à Pasta, 28 e 61 permissionários, respectivamente. No caso do último, é a primeira regularização do moto-frete prevista em lei realizada pela Prefeitura de Magé, com 16 prestadores cadastrados em 2021.

Outros serviços públicos importantes também foram realizados pela Secretaria de Transportes com bons números, como concessão do Vale-Social e do cartão especial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência.

Foram 674 atendimentos do Vale-Social para 1ª via e renovação, benefício concedido em convênio com a Secretaria Estadual de Transportes para pacientes em tratamento médico fora de Magé (Into, Inca e outros) e seus acompanhantes. Do total, são 423 cartões novos. Foram concedidos 325 cartões de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência.

Projetos – A Secretaria de Transportes fecha ainda o ano com os projetos em andamento para um novo esquema de trânsito do 6º Distrito, baseado no estatuto binário de circulação, além de elaboração de licitação para instalação de novos abrigos nos pontos de ônibus e para o transporte complementar.

Para o secretário de Transportes, Junimar Borges, a Pasta está seguindo as diretrizes do plano de governo do Executivo Municipal.

“Estamos seguindo as diretrizes e metas do prefeito Renato Cozzolino e reestruturando a Secretaria para atingir novos objetivos em 2022”, disse o secretário.