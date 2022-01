Rio Innovation Week: Magé participa de painel sobre turismo e tecnologia. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 18/01/2022 18:55

Magé - Na última sexta-feira (14), o turismo mageense garantiu presença no Rio Innovation Week, evento voltado para a tecnologia e inovação de vários setores, que foi realizado no Jockey Club da Gávea. Magé foi representado pela Subsecretaria de Turismo no espaço Turistech Zone, onde foram apresentados elementos da cadeia produtiva do turismo e casos de sucesso como as cidades criativas e algumas novidades voltadas ao desenvolvimento tecnológico do turismo.

O evento teve como principal meta estimular a consolidação do estado do Rio de Janeiro como um equipamento de tecnologia e inovação na América Latina e reuniu diferentes segmentos do mercado que utilizam a tecnologia como base para crescimento, inclusive o setor turístico. O subsecretário de Turismo de Magé, Gilson Rodrigues, falou sobre a importância da participação mageense no evento para inserir o turismo da cidade no mundo digital.

“Estamos em uma era totalmente tecnológica e a busca por ferramentas que possam nos ajudar a alavancar o turismo é sempre necessária. Durante o evento trocamos conhecimentos com algumas startups que podem ser colaboradoras do turismo mageense, nos introduzindo no digital e buscando dados sobre nossa demanda. Hoje o turista utiliza as plataformas digitais para procurar o destino que irá conhecer e a divulgação dos nossos atrativos por meio desses procedimentos tecnológicos contribuirão para impulsionar a visitação aos atrativos turísticos que Magé possui”, ressaltou o subsecretário.