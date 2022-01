A Casa do Empreendedor de Magé fica na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 18/01/2022 19:02

Magé - Com objetivo de oferecer informações importantes aos Microempreendedores Individuais (MEIs) de Magé para que eles incrementem seus negócios, a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda promove duas palestras gratuitas, em parceria com o Sebrae. A primeira palestra acontece nesta quinta-feira (20/01) com o título “Benefícios e obrigações do MEI”, das 13 às 17h; e a segunda sobre “Educação Financeira” será no próximo dia 9 de fevereiro, a partir das 14h. Ambos os eventos serão ministrados pela consultora do Sebrae, Caroline Lopes e acontecem na Casa do Empreendedor.



Para o secretário municipal de Trabalho, Fernando Cozzolino, esta é uma boa oportunidade para os MEIs aperfeiçoarem seus conhecimentos.



“Em 2022, estamos mantendo a realização de cursos profissionalizantes para a qualificação dos trabalhadores assim como as palestras aos microempreendedores para eles aumentarem a lucratividade”, disse o secretário.



Não é preciso inscrição prévia mas o local dos eventos estará sujeito à lotação do auditório para respeitar os protocolos sanitários de distanciamento entre os assentos. Para participar das palestras, é preciso comparecer de máscara assim como serão oferecidos álcool em gel e medição de temperatura dos presentes. A Casa do Empreendedor fica na Rua Sebastião Reis 21, Flexeiras.