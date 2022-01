Procon Magé fiscaliza operações da empresa Águas do Rio. - Divulgação.

Procon Magé fiscaliza operações da empresa Águas do Rio.Divulgação.

Publicado 18/01/2022 19:04

Magé - Após receber inúmeras reclamações sobre a falta de abastecimento de água, em Santo Aleixo, o Procon Magé esteve na última sexta-feira (14) na base da empresa Águas do Rio para fiscalizar as operações e solicitar o retorno do serviço.

“Estive com o vereador Álvaro Alencar, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da Câmara, na base da empresa, em Santo Aleixo. Acompanhamos o desassoreamento da barragem por conta do acúmulo de barro causado pelo alto volume de chuvas das últimas semanas. No domingo (16), voltamos ao local, pois os moradores ainda reclamavam do problema. Solicitamos o aumento da pressão de água direcionada à região, o que, aparentemente, resolveu o problema”, explica a coordenadora do PROCON Magé, Renata Meirelles.