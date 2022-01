Polícia Militar afirmou que armas, granadas e drogas foram encontradas com suspeitos. - Divulgação/PMRJ.

Publicado 18/01/2022 19:14

Magé - Quatro pessoas morreram durante um tiroteio entre policiais militares e criminosos em Magé, na Baixada Fluminense, na tarde desta terça-feira (18). Os mortos seriam três adolescentes e um homem de 21 anos.



A corporação informou que uma equipe do 34º BPM (Magé) fazia patrulhamento no bairro Vila Liberdade quando agentes foram atacados a tiros na rua Presidente Campos Sales.

Segundo a Polícia Militar, houve confronto e após o fim dos disparos, quatro pessoas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal de Magé, mas vieram a óbito a caminho do hospital. De acordo com a polícia, foram apreendidos com os feridos uma pistola, um revólver, duas granadas e três radiocomunicadores, além de entorpecentes.



O caso foi encaminhado para investigação da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense).