Janeiro Branco: Magé realiza programação especial para a campanha.Reprodução.

Publicado 19/01/2022 20:44

Magé - Destinado a campanhas de conscientização sobre o cuidado com a saúde mental, o Janeiro Branco, o mês é tomado por ações, palestras, oficinas e rodas de conversa para combater os tabus relacionados ao tema. Em Magé, a Coordenação de Saúde Mental da Secretaria de Saúde preparou uma programação especial para a campanha.



“Queremos proporcionar uma divulgação sobre o tema de forma ampla, eficaz e segura. Por isso dividimos a campanha em três fases: ações internas variadas nas unidades de Saúde Mental para os usuários e seus familiares, um Simpósio de Saúde Mental contemplando os servidores e uma ação externa com práticas expressivas para o encerramento da campanha”, explicou a Michelle Medeiros, coordenadora de Saúde Mental.



Na primeira fase da campanha, destinada aos usuários das unidades de Saúde Mental, o CAPS AD realizará uma roda de conversa no dia 19 de janeiro com o tema “O que mora no meu silêncio?”. No dia 24 de janeiro, no CAPS Infantojuvenil terá um café da manhã com roda de conversa sobre a saúde mental na infância e adolescência. Os CAPS II e III realizarão oficinas expressivas sobre a campanha, enquanto o Ambulatório de Saúde Mental realizará a conscientização na sala de espera com o tema “Saúde Mental na Pandemia de Covid-19”.



O Simpósio de Saúde Mental para servidores da Saúde, Educação e Assistência Social será realizado no dia 21 de janeiro, no auditório da Casa dos Conselhos. O evento terá palestras com temas relacionados a transtornos mentais como TEA, TDAH, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão e ansiedade. Após cada palestra, a secretária de Saúde Drª Larissa Storte presidirá uma mesa redonda com mediação da psicóloga Rafaela Botelho.



O encerramento da campanha será realizado no Píer da Piedade, no dia 28 de janeiro, a partir das 9h. A programação contará com instrução sobre técnicas de respiração para redução dos níveis de ansiedade, prática de yoga, aferição de pressão arterial e hemoglicoteste (HGT), e aulão de zumba.



Ação externa no Píer da Piedade – 28/01/2022

09:00 – Abertura com os cumprimentos iniciais e elucidações sobre a campanha

09:30 – Técnicas de respiração para redução dos níveis de ansiedade

10:00 – Prática de Yoga: benefícios para a Saúde Mental

10:30 – Oficina expressiva

11:00 – Contribuições da Enfermagem com aferição de pressão arterial e HGT

11:30 – Aulão de zumba

12:00 – Encerramento com as elucidações finais