Serviço gratuito pode ser contactado diretamente pela população através do WhatsApp.Divilgação.

Publicado 21/01/2022 00:07

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Saúde, presta um importante serviço à população através do Centro de Regulação de Transporte (CTR) levando milhares de pacientes com diversos tipos de patologias para tratamento em unidades públicas ou conveniadas com o SUS dentro e fora do município. E os números expressivos comprovam isso: foram mais de 36 mil atendimentos ao longo de 2021. Muito graças à ampliação do serviço através da criação de um número WhatsApp (21 99879 3684) para marcação direta da população.



Do grande volume de atendimentos, cerca de 70% são relativos aos pacientes que fazem tratamento de hemodiálise no Centro de Nefrologia Mageense (Cenefro), no bairro Flexeiras, na região central de Magé (1º Distrito). No ano passado, mais de 2,1 mil pessoas usaram o serviço da Prefeitura para sessões três vezes por semana, somando no total quase 26 mil viagens de pacientes de todos os Distritos de ida e volta à clínica referência na cidade.



Outros números – No balanço geral, foram também cerca de 900 pacientes de câncer e outras doenças para o chamado Tratamento Fora do Domicílio (TFD) para hospitais públicos no município do Rio; cerca de 100 gestantes de alto risco para o pré-natal no Hospital da Mulher, em São João do Meriti; mais de 200 acamados para vacinação da Covid-19 em casa; mais de 160 atendidos também na suas residências por profissionais da rede municipal através do serviço “Melhor em Casa” e, por fim, 22 vezes viagens para campanha de doação de sangue no Hemorio.



Segundo o coordenador do CTR, Rafael José, o sucesso de números tão positivos é um trabalho realizado por uma equipe todos os dias (de segunda a segunda) e 24 horas por dia.



“O ‘milagre’ que está sendo feito é graças à logística para atender à grande demanda que temos, principalmente desde março do ano passado quando criamos o canal direto com a população através do WhatsApp. Entendemos que todos os pacientes precisam muito e por isso trabalhamos para atender a todos”, disse o coordenador informando sobre a quantidade de veículos e seus roteiros. “Administramos 23 veículos, sendo sete vans e 16 carros menores, além de 14 ambulâncias que ficam nas unidades 24h e nos PSFs. As rotas saem de pontos estratégicos, como os Hospitais de Magé e de Piabetá e das entradas dos distritos de Mauá, Suruí e de Barão de Iriri, em três horários diferentes, às 4h, 6h e 10h”, completou Rafael José.