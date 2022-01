Última semana para matrícula de novos alunos nas unidades de ensino de Magé. - Reprodução.

Última semana para matrícula de novos alunos nas unidades de ensino de Magé.Reprodução.

Publicado 21/01/2022 19:33



Magé - Crianças e adolescentes que não são da rede municipal de ensino de Magé ainda podem garantir uma vaga nas escolas mageenses no ano de 2022. A data limite para inscrições de novos alunos que era no dia 22 de janeiro, foi estendida para o dia 28. Ao fazer o a pré-matrícula online ( matriculamage2022.com.br ), o responsável tem 5 dias uteis para levar os seguintes documentos, caso contrário, o aluno perderá a vaga: Certidão de nascimento, RG e CPF (quando possuir), comprovante de residência ou declaração da associação de moradores, 2 fotos 3×4, cartão de vacina em dia, identidade e CPF do responsável legal, número de telefone para contato, endereço de e-mail, histórico escolar ou declaração atualizada e laudo médico informando o CID (no caso de pessoas com deficiência).

“A dica para quem deseja matricular o filho em uma escola que as vagas já estão preenchidas, é que o responsável faça o cadastro na rede, escolhendo o segundo colégio mais próximo de casa. É importante garantir que a criança não fique sem estudar, mas lembre-se de ficar de olho no site. Acontece que muitas pessoas desistem, não levam documentos no período estabelecido, preenchem as informações erradas e acabam perdendo a vaga. Essas matrículas voltam a aparecer. Quem não tem acesso à internet, pode comparecer em qualquer uma das unidades que elas estarão aptas a auxiliar”, conta a Secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.



O número de inscrição funciona como uma “senha”, por isso, é necessário guardar caso deseje fazer alterações na matrícula. Esta é a última etapa das matrículas antes do início do período letivo que começa no dia 9/2.