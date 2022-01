A partir deste sábado (22) Magé adiciona mais um polo de testagem aos finais de semana. - Reprodução/Ministério da Saúde.

Publicado 21/01/2022 20:00

Magé - Com o aumento de pessoas apresentando sintomas de síndromes gripais e com indicação clínica para a testagem da Covid-19, a Prefeitura de Magé ampliou a oferta de atendimento aos finais de semana, que agora conta com o polo do Centro de Especialidades do 1° distrito. A partir deste sábado (22), quem tiver o encaminhamento clínico para a testagem da Covid-19, basta levar junto com RG, CPF e cartão SUS para realizar o teste no horário entre 7h às 19h. O atendimento também pode ser realizado no polo de testagem instalado no anexo da Super Tenda de Piabetá, na Praça 7 de Setembro.



Ampliação da testagem e ajuste nos horário de vacinação



Segundo a vice-prefeita Jamille Cozzolino, a testagem será ampliada com mais polos nos outros distritos que funcionarão também nos finais de semana. “Estamos preparando as estruturas adequadas para acolher essa demanda e em breve vamos abrir tendas para testagem em Mauá, Fragoso e Magé, além de estender o atendimento para os finais de semana também em Santo Aleixo e Suruí”, completa.

Outra providência da Secretaria Municipal de Saúde foi o ajuste no horário de vacinação em 10 USFs. A vacinação será das 8h ao meio-dia nas Unidades de Saúde da Família: Barbuda, Andorinhas, Cachoeirinha, Partido, Ypiranga, Anil, Vila Serrana, Guarani I, Maurimárcia, Jardim Nazareno.