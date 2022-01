Homem tinha mandado de prisão em aberto e foi encontrado com alta quantidade de drogas. - Divulgação/PMRJ.

Publicado 23/01/2022 16:30 | Atualizado 24/01/2022 13:50

Magé - Policiais do 34° BPM, prenderam neste domingo (23), durante patrulhamento no bairro Nova Marília, um homem suspeito de tráfico de drogas e com mandado de prisão em aberto. Com ele foram encontrados 500 pinos de cocaína (314 gramas de cocaína), 50 papelotes de maconha (157 gramas de maconha) e 37 Munições de calibre 380.

Segundo a guarnição, vários indivíduos ao avistarem a guarnição efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais e houve confronto. A ocorrência foi encaminhada para 65ª DP, onde um dos indivíduos ficou preso pelo mandado de prisão e foi atuado no Art. 33 da lei 11343/06 (tráfico de drogas) e Art.14 da lei 10.826/03 (estatuto do desarmamento).