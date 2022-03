Detran.RJ começa a oferecer segunda via de identidade simplificada. - Reprodução.

Publicado 24/03/2022 20:05

Magé - A partir de hoje (24/3), o Detran.RJ está simplificando o processo de solicitação de segundas vias de carteiras de identidade. Quem teve carteiras impressas a partir de abril de 2019 - portanto com data de emissão há menos de três anos - poderá requerer a segunda via pelo site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.vr), sem necessidade de agendar atendimento nos postos. Com isso, o usuário precisará comparecer apenas uma vez ao Detran, ou seja, no dia em que for pegar o documento de identidade.

O novo processo não é obrigatório. Quem preferir pode continuar fazendo o agendamento tradicional. O novo método simplificado não permite a troca de dados biométricos e biográficos, como coleta de novas fotos e mudança de estado civil, entre outros. Há a possibilidade apenas de alteração cadastral, ou seja, de endereço ou de telefone.

“Com a segunda via simplificada da carteira de identidade estamos dando mais um passo no sentido de facilitar a vida dos cidadãos. Essa é uma meta determinada pelo governador Cláudio Castro, de melhorar o atendimento aos usuários e tornar os serviços cada vez mais acessíveis. Só vai precisar ir ao posto para fazer a segunda via quem tinha uma carteira anterior com mais de três anos ou quem vai precisar mudar algo muito específico no documento”, disse o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder. "A segunda via poderá ser solicitada pela internet por todos que tiveram a última via impressa a partir de abril de 2019, desde que esta tenha sido emitida há menos de três anos”, reiterou Pedro Thompson, diretor de Identificação Civil do departamento.

O interessado na Segunda Via de Identidade Simplificada deverá pagar o Duda de segunda via (código 500-2) no Bradesco e preencher todos os dados no site do Detran, escolhendo o posto onde quer pegar a carteira. Depois disso, o sistema vai gerar um número de protocolo, que deverá ser levado ao posto escolhido apenas no dia de pegar o documento. Neste dia, o usuário terá que fornecer também suas impressões digitais, numa espécie de certificação digital. Vale ressaltar, então, que só o próprio usuário poderá buscar a sua via simplificada.

O requerente precisará possuir 12 anos de idade ou mais, e a via anterior do RG precisará ter sido feita de forma presencial em um posto do Detran.RJ. Além disso, como já citado, o cidadão não poderá requerer qualquer alteração de dados no documento em relação à última via da carteira emitida pelo departamento. O processo não poderá ser online se a carteira anterior estiver vencida ou se incluir a indicação de algum tipo de deficiência do cidadão - neste caso, há necessidade de apresentação de laudo médico atualizado.

Aplicativo Identidade Digital

Em 2021, o Detran.RJ implantou a Carteira de Identidade Digital. Com ela, os cidadãos do Estado do Rio podem ter a identidade também no telefone celular, com validade em todo o território nacional. O aplicativo Identidade Digital RJ está disponível nas principais plataformas digitais - Android e IOS -, oferecendo mais praticidade a quem precisa usar o documento no dia a dia.

A Identidade Digital RJ também só está disponível, de início, para quem tem carteira de identidade física emitida a partir de 5 de abril de 2019. Essas possuem um QR Code na parte interna para validação da versão digital.

Abaixo, o passo a passo do processo de obtenção da Segunda Via de Identidade Simplificada:

1 –Pagar o Duda de segunda via de identidade (Código 500-2), no site do Bradesco.

2 –Entrar no site do Detran (www.detran.rj.gov.br), clicar na aba Identificação Civil e depois no serviço Segunda Via de Identidade Simplificada.

3 –Clicar no link para acessar o serviço Segunda Via de Identidade Simplificada e marcar a caixinha concordando com o termo de ciência para solicitação do serviço.

4 –Preencher o número do Duda, os dados pessoais e as demais informações pedidas pelo sistema.

5 –Comparecer ao posto na data marcada para entrega do documento.

6 –Já no posto, fazer a certificação digital e pegar o documento.