Inscrições do Projovem Urbano são estendidas até 31 de março em Magé. - Reprodução.

Inscrições do Projovem Urbano são estendidas até 31 de março em Magé.Reprodução.

Publicado 29/03/2022 21:22

Magé - A Secretaria de Educação e Cultura de Magé estendeu, até o dia 31 de março, as inscrições para o Projovem Urbano, programa desenvolvido pelo município com recursos federais para quem tem entre 18 e 29 anos e deseja ter o diploma do ensino fundamental em um ano e meio. As inscrições devem ser realizadas no site da Prefeitura.



Além da prorrogação das inscrições, também foi ampliado para seis o número de escolas onde serão realizadas as aulas. Foram incluídas agora as Escolas Municipais Geraldo Ângelo Pereira (6º Distrito) e Ophélia Ribeiro Martins (4º), além das que já constavam: Maria Clara Machado (1º Distrito), Paulo Freire (5º), Geralda Izaura Ferreira Telles e Daniel Soares (ambos no 6º).



A Secretaria Municipal de Educação informa ainda que os já inscritos que desejarem mudar para uma das escolas inseridas agora, precisarão aguardar o início das aulas para a transferência. O número de vagas (400 no total), no entanto, foi mantido assim como a carga horária, ou seja, as aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h.



“Esta é uma excelente oportunidade para obter o diploma do ensino fundamental num curto espaço de tempo e com um ensino de qualidade. E para isso, a pessoa pode ter parado em qualquer ano do ensino fundamental ou somente saber ler e escrever”, explicou a secretária municipal de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.



De acordo com a coordenadora do Projovem em Magé, Roberta Borges, além de obter o diploma de conclusão do ensino fundamental, os alunos terão acesso também à qualificação profissional através dos cursos de Administração e Serviços Pessoais (Cabeleireiro e Manicure), ministrados em paralelo às aulas de conteúdo básico do programa.