Publicado 28/03/2022 15:00 | Atualizado 28/03/2022 21:43

Magé - A partir desta segunda-feira (28), o servidor público virtual atende pelo chat na home do site oficial ( mage.rj.gov.br ) ou nos apps pelo contato (21) 97151-3569, e o cidadão pode solicitar ao personagem vários serviços como informações, acompanhamento de processos, emissão de documentos como alvarás e IPTU, e até contracheques e informes de rendimentos para servidores.

“Estamos modernizando nossos sistemas aqui no município. O Garrinchinha é o lançamento de uma série de novidades. Não era possível que uma Prefeitura funcionasse em pleno 2022, e não tivesse sistemas informatizados para facilitar o acesso dos cidadãos. Ainda mais depois do que vivemos com a pandemia nestes últimos dois anos, é preciso oferecer alternativas de inteligência no atendimento”, detalhou o secretário de Governo e Fazenda, Vinicius Cozzolino.

Batizado como Garrinchinha, o desejo foi homenagear o filho ilustre da cidade, um ídolo de todos. “Garrincha é ‘O Garrincha’, não tem o que se dizer. Ele é ídolo e traz uma lembrança afetiva para todos nós mageenses. E agora estará na boca do cidadão que buscar informações sobre nossa cidade. É importante dizer que esse atendimento virtual não vem só para quem é da nossa cidade. Muitas pessoas têm propriedades aqui e querem resolver pendências burocráticas, como o IPTU, e que agora estarão disponíveis on-line. Nossos servidores também são beneficiados com a ferramenta, basta atualizar seu cadastro na Diretoria de Recursos Humanos, e vai ter acesso ao contracheque direto no celular, com toda segurança, ou até mesmo pegar o demonstrativo do Imposto de Renda”, comemora o prefeito Renato Cozzolino.

Linguagem acessível

O Garrinchinha pode ser acessado através do portal mage.rj.gov.br ou pelos aplicativos de mensagens instantâneas WhatsApp e Telegram, com o número (21)97151-3569. A linguagem da ferramenta é responsiva e atende pessoas com diferentes necessidades especiais, já que compreende informações enviadas por mensagem de voz, e até mesmo compreende dados por fotos, como por exemplo, uma solicitação do IPTU 2022 a partir de uma foto com dados do carnê de 2021.

“Temos que compreender que muitas pessoas têm dificuldades com a tecnologia e de leitura, então a inteligência artificial também pensa nesses cidadãos. O Garrinchinha veio para agregar e facilitar”, reforça o secretário de Governo e Fazenda.