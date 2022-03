Escolas de Magé participam da campanha 21 dias contra discriminação racial. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 25/03/2022 15:52

Magé - A Rede Municipal de Ensino de Magé, através da Coordenação de Promoção de Igualdade Étnico-Racial e Diversidade (COPIED), se mobilizou para realizar ações na campanha dos 21 dias contra a discriminação racial. O evento ofereceu contação de histórias com protagonismo negro positivo, literatura afro-referenciada para educação infantil, lives e rodas de conversa, além da implementação das Disciplinas Diversificadas (Ensino de História da cultura africana, afro-brasileira e indígena) no currículo dos anos finais.



“As ações da COPIED são perenes e não pontuais, voltadas para todas as Unidades Escolares da rede, desde a Educação Infantil, passando por todo Ensino Fundamental até a EJA. O combate à intolerância e discriminação começa com políticas antidiscriminatórias, é um projeto político para toda a rede municipal. É um esforço coletivo de todo o Departamento de Ensino. A superação do racismo em nossa sociedade é uma tarefa de todos!’’ ressaltou a coordenadora da COPIED, Kirce Bermute que divide a coordenação com Gustavo Leite.



A campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo nasceu há cinco anos na cidade do Rio e já é realizada atualmente em várias partes do país. A ideia da campanha surgiu a partir do Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 21 de março, por conta da morte de 69 pessoas num protesto contra o regime racista na África do Sul nesta data, em 1960. A repressão brutal do regime Apartheid ficou conhecido como “Massacre de Shaperville” e deixou ainda outras 186 pessoas feridas.