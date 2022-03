Magé divulga setor turístico na ExpoRio. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 25/03/2022 11:00 | Atualizado 25/03/2022 15:09

Magé - O turismo mageense segue ganhando destaque no estado do Rio de Janeiro. Neste final de semana, entre os dias 24 e 27 de março, o município está participando da 1ª edição do ExpoRio Turismo, maior evento do setor turístico do estado. Realizado no Jockey Clube Brasileiro, o ExpoRio tem como objetivo impulsionar a retomada do turismo no Rio de Janeiro, reunindo personalidades, shows, artistas locais dos municípios participantes, artesanato, gastronomia, exposições e palestras.

No estande da Baixada Verde, Magé levou uma exposição de seus atrativos turísticos, produtos do artesanato local e personagens do cenário cultural. De acordo a Subsecretaria de Turismo, a ExpoRio é a oportunidade ideal para divulgar e comercializar produtos e serviços turísticos de Magé, como participação dos artesãos mageenses credenciados: exposição de pintura de mão livre, com Glaucilene Santos; bonecas africanas de pano, com Edna Mathias; jóias artesanais com Davi Canela; e bolsas de taboa, com Jandira.

“A participação em feiras grandes como essa é muito importante para divulgarmos os produtos turísticos que Magé possui, buscando investimentos para a cidade. Um evento desse porte dentro do Estado do Rio de Janeiro é uma ótima oportunidade para mostrar que o interior do estado também tem seu potencial turístico e descentralizar o turismo da capital, trazendo mais turistas para nossa cidade”, enfatiza Luiz Otávio Rosário, subsecretário municipal de Turismo.

A participação mageense no evento também terá as manifestações artísticas de jongo do Grupo Raízes da Dança (26/03 às 16h) no palco Tom Jobim, e o grupo musical Nossa Bem (27/03 às 16h) no palco Elza Soares. O setor gastronômico também marca presença com os doces caseiros da Patrícia Pires, Colher de Pau – alimentos orgânicos, e laticínios da Delícia de Quintal.