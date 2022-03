Magé recebeu a visita do secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que anunciou a ajuda assistencial do Estado à população mageense com o Cartão Recomeçar. - Divulgação/Prefeitura de Magé.

Magé recebeu a visita do secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que anunciou a ajuda assistencial do Estado à população mageense com o Cartão Recomeçar.Divulgação/Prefeitura de Magé.

Publicado 25/03/2022 12:00 | Atualizado 25/03/2022 15:21

Magé - Muitas famílias mageenses ficaram desalojadas e desabrigadas após as fortes chuvas que atingiram a cidade no último domingo (20). Desde o ocorrido, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos está trabalhando no atendimento às vítimas, com visitas, pontos de apoio, pontos de arrecadação para doações, e cadastro das famílias prejudicadas. Na última quarta-feira (23), Magé recebeu a visita do secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que anunciou a ajuda assistencial do Estado à população mageense com o Cartão Recomeçar.

“Viemos prestar nossa solidariedade e colocar todo o aparato à disposição do povo de Magé para que a gente consiga diminuir a dor dessas pessoas. Ficou acordado para mensurarmos a quantidade de pessoas que precisarão ser atendidas pelo Cartão Recomeçar, e a Prefeitura estará quantificando e nós vamos fazer de forma emergencial para que as pessoas tenham sua dignidade restaurada”, explicou o secretário estadual.

Através do Cartão Recomeçar, concedido pelo Governo do Estado, serão destinados R$2 mil reais para desalojados e R$5 mil para desabrigados. A Prefeitura entrará em contato com as famílias vítimas das chuvas e o cadastro para o benefício será feito pela Secretaria de Assistência Social através dos Centros de Referência de Assistência Social.

“A Assistência Social vem atuando e ajudando pessoas que sofreram com as chuvas desde domingo, atendendo até o momento mais de 800 famílias com água, colchonete, cesta básica, cadastro, segundo via de documentos. Hoje recebemos a visita do Governo do Estado que está colaborando conosco trazendo uma ajuda com o Cartão Recomeçar, que possivelmente estará auxiliando as famílias que tiveram perdas materiais. Esse é um benefício emergencial do Estado, e quando for licitado e passado para o município essas famílias estarão cientes através dos CRAS”, concluiu a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

Também estiveram presentes na visita a a primeira-dama de Magé, Lara Torres, a subsecretária de Estado de Gestão do SUAS, Erika Rangel; a subsecretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Fernanda Harb.