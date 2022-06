Programa de tabagismo conscientiza pacientes do Centro de Especialidades de Magé sobre os malefícios do tabaco. - Divulgação.

Publicado 03/06/2022

Magé - Para se ter uma ideia da gravidade do problema, quem fuma tem o risco 10x maior de desenvolver câncer de pulmão, 5x maior de ter bronquite, enfisema pulmonar e infarto, além de 2x mais chances de sofrer um derrame cerebral (AVC). A equipe do Programa Municipal de Combate ao Tabagismo em parceria com o pneumologista do Centro de Especialidades de Magé conscientizaram os pacientes sobre os malefícios do tabaco.



“Esta semana celebramos o Dia Mundial de Combate ao Fumo, data que marca a conscientização sobre os malefícios do cigarro. Parar de fumar pode parecer difícil, mas não é impossível, porque tem inúmeras maneiras de o paciente conseguir, como adesivos, goma de mascar e atendimentos multiprofissionais. Magé oferece tudo isso e apresentamos a eles esse suporte”, explica Jeysa Ramos, coordenadora do programa.



A Secretaria de Saúde expandiu o atendimento para todas Unidades de Saúde da Família, além da base do programa que fica na sede da pasta. O tratamento é gratuito e dura de quatro a seis meses, com roda de conversa e consultas médicas e de enfermagem. No último ciclo, foram 185 assistidos e nesta semana 200 iniciaram o acompanhamento.