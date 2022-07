Pavimentação com 270 toneladas de concreto no Gandé. - Divulgação.

Pavimentação com 270 toneladas de concreto no Gandé.Divulgação.

Publicado 08/07/2022 19:15 | Atualizado 09/07/2022 12:58

Magé - Após finalizar as obras de concretagem no Morro da Caixa D’água e na Rua Duas Barras, a Prefeitura segue com o serviço de pavimentação nas ruas do 2º distrito. Nesta sexta-feira (8), uma travessa na Rua Adam Blumer, na altura do bairro Gandé, começou a receber 270 toneladas de concreto que melhorarão o bem-estar e a locomoção dos moradores pela via antes esburacada e cheia de lamas.



“Essa rua era de muito difícil acesso com muitos buracos e pedregulhos. O segundo distrito é uma área muito verde, e essa concretagem é muito melhor para o meio ambiente porque dá muito mais compactação e não degrada tanto quanto o asfalto. Também estamos fazendo uma bateria para coletar águas pluviais que descem da nascente em dias de chuvas. Também vamos colocar iluminação de led”, explicou o coordenador regional de Infraestrutura do 2º distrito, Vagner Alves.



A dona Valéria Nunes mora no local há 55 anos e está com uma solicitação para nomear a rua em homenagem a sua mãe. Ela aprovou o serviço realizado. “Temos desejado essa pavimentação há bastante tempo. Lá no final da rua tem uma mina de água, que em dias de chuva acabava alagando e deixando muita lama. Aqui nós somos todos da mesma família, e como o nome do meu pai está nomeado em outra rua, agora estamos tentando colocar o nome da minha mãe aqui”, disse a professora.



“Nós estamos na luta há muito tempo e agora finalmente conseguimos essa concretagem aqui na rua para acabar com a lama, porque quando chovia aqui era muito difícil, fora a buracada que tinha aqui também. Agora isso aqui está um tapete, quando piso parece até que vou casar no tapete vermelho”, agradeceu o empresário Carlos Moraes.