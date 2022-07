Estrelas do esporte mageense são homenageadas em exposição da Suderj. - Divulgação.

Publicado 14/07/2022 11:37

Magé - A Superintendência de Desportos do Rio de Janeiro (Suderj) reuniu diversos itens históricos em uma exposição sobre o futebol e futsal. Neste espaço, Magé está representado por Mané Garrincha, campeão mundial de 1958 e 1962; por Andrade, campeão mundial pelo Flamengo em 1981, hoje coordenador do Magé Brescia; e por Vander Carioca, campeão da Liga Nacional de 2016 com o Corinthians, hoje capitão do Magé Futsal.

“Estar com essas duas lendas, dentro de campo e quadra, é uma experiência que não se tem todos os dias. Pra quem gosta de esporte, é um privilégio sem igual ver o clube que jogo representado em locais importantes, com figuras relevantes,” disse o goleiro de 16 anos, atleta do profissional e sub-17, Gustavo Lima.

A carreira do pivô Vander Carioca está representada em vários momentos, desde o GM/Chevrolet, passando pelo Iate Kayser, seleção brasileira e Magé Futsal.

“Foi um dia especial! Vi minha carreira todinha em várias fotos. Tudo valeu a pena, pena que voa, por isso queria falar para essa criançada que se dedique e faça com muito amor e carinho porque passa rápido e dá uma saudade absurda,” disse Vander Carioca

Andrade é homenageado devido ao título de 1981, com Flamengo, ao lado de Zico, Adílio e companhia. Mané Garrincha aparece em diversos registros ao lado de Pelé.

“É muito gratificante ter um ex-atleta do porte do Andrade com a gente. Fizemos um time forte na coordenadoria do futebol de campo buscando revelar novos atletas. Garrincha está com a gente na memória e Andrade representa uma porta para o futuro do esporte de Magé,” disse o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.