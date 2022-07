Alunos da rede pública de Magé participam da Glocal Experience, na Marina da Glória. - Divulgação.

13/07/2022

Magé - A Águas do Rio levou cerca de 75 alunos de Magé para participarem de uma experiência impactante: a Glocal Experience. O evento gratuito, que acontece na Marina da Glória, começou neste final de semana e vai até o dia 17 de julho. Na oportunidade, os estudantes puderam aprender mais sobre sustentabilidade, meio ambiente, diversidade e representatividade.

Através da equipe de Responsabilidade Social, que realiza o trabalho contínuo de comunicação com as lideranças comunitárias, a concessionária disponibilizou ônibus para crianças de escolas públicas, representantes e moradores de comunidades. O objetivo da ação é que eles tenham a oportunidade de participar dessa troca importante de informações, estímulo à representatividade e provocação de reflexões sobre o futuro do meio ambiente o planeta.

A aluna Eshiley Rodrigues, de 11 anos, estudante da Escola Municipal Geralda Izaura Ferreira Telles, no 6° Distrito, participou da arena de diálogos ‘É possível hackear a publicidade e contar novas histórias?’. Ela subiu ao palco e se juntou ao grupo de palestrantes que discutiam sobre moda, com nomes importantes, como Day Molina, que é fundadora do #coletivoindígenasmodabr e do movimento #descolonizeamoda.

“Eu queria saber se a Day já tinha passado por algum preconceito quando começou no ramo da moda. Ela é muito simpática e eu quero ser igual a ela quando crescer, desejo ser estilista. Ela é uma inspiração para eu seguir na carreira de moda”, contou a estudante.

Já a líder do Quilombo Maria Conga, Yasmine Alfradique, acompanhou a palestra ‘Diálogos Estruturados: Expandindo a Cultura da Moda’. “Eu achei importante discutir sobre o espaço da mulher e como hoje ela tem se posicionado mais. A palestra não abordou só a moda do cotidiano, foi falado como foi difícil cada uma ali ocupar seu lugar, como elas tiveram que se encaixar muitas vezes no mundo do outro e isso para a gente que ouve é fortalecimento. Para mim então, que estou começando nesta jornada, é importante perceber que têm mulheres acima nos motivando”, destacou.

Yasmine participa do programa Afluentes, promovido pela Águas do Rio, que engaja lideranças comunitárias para a melhoria do saneamento e a conquista de dignidade e qualidade de vida. Ela lembrou ainda que a primeira Estação de Tratamento de Água de Magé, inaugurada em junho pela concessionária, já está gerando impacto positivo na comunidade. “É muito bom ver a transformação acontecendo”, finaliza.