Roteiros fazem parte do TurisMagé, projeto que leva mageenses a conhecerem mais sobre a história e a cultura da cidade.Divulgação.

Publicado 12/07/2022 16:13 | Atualizado 13/07/2022 10:07

Magé - Com altos potenciais turísticos e agrícolas, Magé juntou o útil ao agradável e elaborou um roteiro totalmente voltado para o turismo rural, o agroturismo e o turismo na agricultura familiar. Os roteiros fazem parte do TurisMagé, projeto que leva mageenses a conhecerem mais sobre a história e a cultura da cidade, com passeios guiados por diversas regiões, desenvolvendo um sentimento de pertencimento à própria terra e divulgando o potencial do turismo em Magé.

Os 2º e 3º distritos de Magé possuem uma vasta produção rural que funciona como atrativo para viabilizar o turismo no espaço rural no município, possibilitando aos turistas uma conexão com a natureza, meio ambiente e tranquilidade.

“Nossa intenção é fazer com que os produtores possam potencializar a economia gerada, que eles possam acolher esses turistas e ter resultados positivos na estadia deles em suas propriedades. Em Santo Aleixo e no Rio do Ouro podemos ofertar uma visita completa ao turista, com atrativos naturais, culturais e rurais, aproveitando ao máximo o que Magé pode oferecer”, disse a diretora de Turismo, Taiane Paniçollo.

Dentro do roteiro voltado ao turismo rural está o Centro de Produção e Propagação de Mudas e Sementes Melhoradas (CEPAM), com apresentação às formas de plantio e ao trabalho da Secretaria de Agricultura Sustentável, e as propriedades de produtores rurais mageenses, como a proprietária da Sítio Santa Bárbara, Juliana de Medeiros, a Dona Juju, agricultora de 76 anos premiada internacionalmente pelo seu trabalho de produção agroecológica.

O roteiro inclui ainda a produção artesanal de queijos e laticínios da Delícias de Quintal, com leite de vacas ordenhadas na própria fazenda, a pesca realizada da Fazenda do Sossego e a equitação no Haras Yrapuan. A Subsecretaria de Turismo segue com um levantamento para incluir mais propriedades.

“Estamos apenas a duas horas do Centro de Rio do Janeiro, de onde podemos captar turistas que queiram fugir um pouco da rotina urbana para usufruir do turismo de experiências acompanhando os produtores em tarefas na lavoura e nos setores pecuários, provando pratos tradicionais produzidos nas propriedades visitadas e até mesmo participando das atividades rurais”, evidenciou Gabriela Moraes, assistente de produções turísticas e guia responsável pelo projeto.