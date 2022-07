Operação ‘Vira-Latas’ do Procon Magé descarta mais de 500 quilos de ração. - Divulgação.

Operação ‘Vira-Latas’ do Procon Magé descarta mais de 500 quilos de ração.Divulgação.

Publicado 11/07/2022 15:38 | Atualizado 11/07/2022 20:45

Magé - Equipes do Procon Magé seguem realizando a operação “Vira-Latas”, que visa fiscalizar as lojas que comercializam produtos animais, como rações, brinquedos, coleiras, entre outros. Os agentes percorreram, na última quinta-feira (07/07), seis estabelecimentos comerciais no 6º Distrito (Piabetá), e um deles foi notificado por apresentar irregularidades.



Mais de 500 quilos de rações foram apreendidos e descartados na loja Ganso Rações por estarem fora da validade e/ou armazenados de forma inadequada. O mesmo foi feito com nove caixas de isca de peixe, dois potes de alimento para peixe, 25 sacos de sementes diversas e 600 unidades de veneno de rato.



“A gente intensificou o trabalho neste tipo de atividade comercial por conta do resultado da primeira ação realizada no final do mês passado no 1º distrito, quando notificamos outro estabelecimento também por comercializar ração de cachorros, gatos e pássaros com validade vencida e/ou sem validade. Seguiremos esta semana para outros distritos da cidade”, explicou o coordenador do Procon Magé, Victor Figueiredo.



Ainda de acordo com o Procon Magé, em caso de reincidência das irregularidades, os estabelecimentos ficam passíveis de receber multas de até R$ 50 mil. Durante as operações, os comerciantes também são orientados em relação às documentações necessárias para a exploração da atividade, a precificação dos produtos e sobre a validade de produtos manipulados.