Prefeitura de Magé vai entregar 350 cartões do projeto recomeçar. - Divulgação.

Publicado 11/07/2022 10:22 | Atualizado 11/07/2022 20:25

Magé - Nos próximos dias, o Cartão Recomeçar será entregue a 350 famílias atingidas pelas chuvas do dia 22 de março que castigou principalmente os bairros do sexto distrito. O benefício de R$ 3 mil reais será para as vítimas comprarem móveis, materiais de construção e eletrodomésticos. Os cartões serão entregues pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos que contactará os beneficiados através de visita domiciliar ou telefone para agendar a retirada.

Os selecionados preencheram requisitos como estar inseridos no CadÚnico e possuir renda de até meio salário mínimo por pessoa ou então ter renda familiar de até três salários.

O Cartão Recomeçar será concedido uma única vez para o núcleo familiar, não sendo permitido que mais de uma pessoa da mesma família receba o benefício.

Para segurança dos beneficiados, o cartão só será desbloqueado 10 dias úteis após o recebimento. O secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Júlio Saraiva, ressaltou que a compra deve ser feita em lojas que tenham CNPJ voltados aos requisitos do programa. “O cidadão precisa ter atenção para o uso do cartão, porque muitas lojas vendem móveis, por exemplo, mas no CNPJ consta como loja de outros artigos e o cartão pode ser até bloqueado. Alertamos as pessoas porque o benefício é para ser usado da forma que o programa estabelece. Outra informação importante é que a compra não pode ser on-line, visto que o cartão não é vinculado a nenhuma conta”.