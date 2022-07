Categorias de base do Magé Futsal fecham o turno no topo da tabela. - Divulgação.

Categorias de base do Magé Futsal fecham o turno no topo da tabela.Divulgação.

Publicado 11/07/2022 12:13 | Atualizado 11/07/2022 20:39

Magé - Em final de semana vitorioso, os meninos das categorias de base do Magé Futsal fecham o turno do Campeonato Carioca bem colocados. Os times sub-9, 11 e 13 enfrentaram o Olaria na Arena Bariri neste domingo (10/7) e somente o sub-11 empatou em 1x1. Os meninos do sub-9 venceram por 8x3 e sub-13 por 2x1. No sub-15 e 17, o Magé Futsal foi à Irajá e venceu o time da casa por 5x3 e 6x4, respectivamente.

A equipe sub-9 está na vice-liderança com 28 pontos e somente uma derrota no ano. No sub-11, Magé está na terceira posição com 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o sub-13, categoria que Magé Futsal defende o título, está na segunda posição, com 24 pontos. Todos têm 1 jogo atrasado.

“As crianças estão nos dando muita alegria. Temos muitos atletas que jogam campo no Flamengo, Botafogo, Fluminense e futsal em Magé. Nosso time é forte. Ano passado ganhamos com o sub-13 e este ano buscaremos mais títulos para deixar nossa marca no Campeonato Carioca de Futsal,” disse o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.

A situação das categorias sub-15 e 17 está mais difícil, estão em décimo primeiro e nono. Ambos têm 5 jogos atrasados.

“Temos 5 jogos atrasados e poucos pontos de diferença para o oitavo. Quanto mais velho, o campeonato ganha outro nível de dificuldade, mesmo assim, estamos bem. Além da vitória, nessas categorias também estamos de olho em reforços para o time profissional,” conta Geilton.