Dia Mundial da Alergia: Prefeitura de Magé combate a doença - Divulgação.

Dia Mundial da Alergia: Prefeitura de Magé combate a doençaDivulgação.

Publicado 11/07/2022 06:04 | Atualizado 11/07/2022 20:59

Magé - Para conscientizar a população, foi realizada, na última sexta-feira (08/07), no Centro de Especialidades de Magé, uma palestra em comemoração ao Dia Mundial da Alergia, que é uma reação exacerbada do sistema imunológico a uma série de substâncias no organismo. A alergia é considerada uma das doenças mais frequentes do mundo.

Segundo a coordenadora do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), Ana Beatriz Cardozo, o evento teve um caráter educativo sobre alguns tipos de alergias alimentares. São eles: intolerância à lactose, alergia à proteína do leite de vaca, doença celíaca, alergia à soja e alergia a corante.

Ainda de acordo com a nutricionista, houve orientação ao público sobre o Ambulatório de Intolerância à Lactose, que funciona no Centro de Especialidades de Magé e é voltado especificamente para o público infantil.

“As crianças de 0 a 12 anos encaminhadas com indicativos ou já com diagnóstico da patologia passam por uma consulta do pediatra e do nutricionista, no mesmo dia, para começar imediatamente o tratamento médico e dieta alimentar. Os atendimentos do Ambulatório são realizados às sextas-feiras”, explicou Ana Beatriz.