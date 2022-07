Guarda Municipal de Magé forma novos agentes. - Divulgação.

Publicado 19/07/2022 17:11 | Atualizado 19/07/2022 18:48

Magé - Mais segurança para a população dos seis distritos de Magé. A Prefeitura de Magé realizou, nesta segunda-feira (18/07), a cerimônia de entrega dos certificados de conclusão para 15 guardas civis municipais que fizeram o curso de capacitação profissional da corporação em 2022. Os novos agentes foram aprovados no concurso de 2012. O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, participou do evento e garantiu que essa é “apenas” a primeira formatura de guardas no seu Governo. “Eles esperaram mais de dez anos para terem o seu direito reconhecido. Posso garantir a todos que é a primeira formatura da Guarda Municipal na minha gestão, mas não será a última”, declarou.



Secretário de Segurança e Ordem Pública, o sargento André Lopes falou sobre o curso, que teve 232 horas de formação e começou no dia 7 de março e foi até 14 de abril. “Tivemos cursos com a participação do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da OAB, da Delegacia da Mulher e de quase todas as instituições possíveis”, citou, lembrando ainda que o Batalhão de Choque da Polícia Militar e a Guarda Municipal do Rio de Janeiro também enviaram representantes para palestras. O secretário aproveitou para informar que a Guarda ganhou quatro novas viaturas que ainda serão adesivadas para começarem a ser usadas.



Com o trânsito da cidade ficando cada vez mais complicado, o comandante da Guarda Municipal, Valter Castelo, saudou a chegada dos novos agentes: “Magé é uma cidade que tem crescido muito e o trânsito tem acompanhado esse crescimento. Então, nossos novos funcionários vão atuar bastante controlando o trânsito, mas também cuidando de coibir os pequenos delitos”, afirmou.