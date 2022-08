Magé realiza festival de Mcs no próximo dia 12 de agosto. - Reprodução.

Publicado 03/08/2022 14:24 | Atualizado 03/08/2022 20:59

Magé - A Prefeitura de Magé realiza no próximo dia 12 de agosto, a primeira batalha de Mcs da cidade para o público que curte hip hop e rima. Com o objetivo de estimular e fomentar o movimento que já ocorre pelas praças no município, a batalha será realizada na Escola Municial Professora Geralda Izaura Ferreira Telles e contará com premiações em dinheiro para os três primeiros colocados. As inscrições estão abertas no site oficial da prefeitura.



O evento foi criado através da Secretaria de Governo, com a Coordenadoria Municipal de Juventude, e a Secretaria de Comunicação e Eventos, e apoio Secretaria da Educação e Cultura, para comemorar o Dia Municipal da Juventude.