Prefeitura começou construção de nova ponte na Rua Espanha. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 02/08/2022 12:00 | Atualizado 02/08/2022 23:40

Magé - A Rua Espanha, na Cachoeirinha, vai ganhar uma ponte novinha em folha. A Infraestrutura de Magé iniciou a montagem de uma nova estrutura para substituir antiga ponte de madeira que estava desmoronando.

Celso Silva foi conferir de perto a obra, porque a ação é inédita para a região e vai beneficiar muito os moradores. “Isso inédito para a região e vai beneficiar muito os moradores. “É uma maravilha para quem mora aqui, já teve dois cavalos que morreram aqui nos últimos meses porque caíram, quebraram as patas e ficaram pendurados. Moro aqui tem 53 anos e isso vai melhorar muito pra gente que mora aqui”, conta ele que é agricultor e cria do bairro.

As estruturas principais começaram a ser concretaras e a previsão é que a obra dure mais um mês, explica o coordenador do terceiro distrito, Fabiano Moreira. "A estrutura estava podre e era preciso fazer tudo novo para de condições de trânsito aqui. Passavam caminhões grandes e carregados com alto risco de um acidente, e desde que iniciamos nosso trabalho aqui na região, o maior pedido era essa ponte que vai se tornar realidade", detalha.



Durante a obra, alternativas para acessar o outro lado da Rua Espanha são as ruas Áustria e a Avenida Uruguai. A Rua Espanha, na Cachoeirinha, vai ganhar uma ponte novinha em folha. O servidores da infraestrutura entraram em ação e começaram a montar uma nova estrutura para substituir antiga ponte de madeira que estava desmoronando.