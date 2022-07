Magé promove evento em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. - Divulgação.

Magé - Para celebrar o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, comemorado na última quarta-feira (27), a Prefeitura realizou dois eventos de conscientização com os funcionários da rede municipal de Saúde. Durante o dia, os profissionais receberam palestras, participaram de aulão e, o melhor de tudo, aprenderam como se prevenir e redobrar os cuidados no dia a dia.



“Esse é um dia muito importante para o trabalhador e não poderíamos deixar passar em branco. A gestão quer mostrar para a população e especialmente para os trabalhadores que a gente se importa com a saúde deles. Começamos o dia com uma ginástica laboral no sexto distrito para descontrair, tivemos um grupo de terapia ocupacional com avaliação dando dicas de como sentar, levantar e de como a gente pode relaxar no ambiente do trabalho. São práticas que são acessíveis e podem nos ajudar a prevenir doenças e agravos”, explica Vanessa de Brito, coordenadora do Programa de Saúde do Trabalhador.



Os eventos que aconteceram nas escolas municipais Geralda Izaura e Maria Clara Machado foram realizados pelo Programa de Saúde do Trabalhador (PST) e o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), setores da Secretaria Municipal de Saúde.



O evento também celebrou a criação do SESMT pela atual gestão ,há 11 meses. O diretor médico, Armindo Corrêa, falou sobre a legislação do trabalhador, as estratégias de segurança e os tipos de riscos. Foi abordado pelo coordenador Filipe Lima a importância da Saúde do Trabalhador e os cuidados que os profissionais da rede de urgência e emergência, Atenção Básica e Centro de Especialidades Odontológicas devem tomar durante os procedimentos.