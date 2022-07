Magé Futsal enfrenta Olaria pelas quartas de finais do Carioca. - Divulgação/Raphael Andrade.

Magé Futsal enfrenta Olaria pelas quartas de finais do Carioca.Divulgação/Raphael Andrade.

Publicado 28/07/2022 09:33 | Atualizado 28/07/2022 13:35

Magé - As fases finais do Campeonato Carioca de Futsal para o Magé começam nesta sexta-feira (29/07), contra o Olaria. O jogo será em casa, no ginásio poliesportivo Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande, com entrada franca. Às 20h tem pré-jogo com Dj Nego e às 21h rola a bola para a primeira partida das quartas de finais. A transmissão será pelo canal do YouTube da Prefeitura de Magé.

“Vai ser uma batalha, uma guerra. O time do Olaria é muito qualificado. Vamos fazer uma festa, um caldeirão, para empurrar o time até o último minuto. O segundo jogo será na Arena Bariri, então precisamos fazer um bom resultado em casa”, disse o capitão do Magé Futsal, Vander Carioca

O vencedor deste confronto, enfrentará Vasco ou Itaguaí na semifinal. Do outro lado da chave estão: Fonseca, Macaé, Corrêas e São Gonçalo.

“A expectativa é de casa cheia, assim como foi na semifinal da Liga Carioca de 2021. A torcida puxou o time e conseguimos classificar para a final nos pênaltis. Quem vencer, terá outra batalha para passar para final, é um campeonato muito disputado”, disse o secretário de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.