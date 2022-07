Parceria com Sine Piabetá viabiliza 30 vagas de emprego em Magé. - Divulgação.

Publicado 26/07/2022 15:09 | Atualizado 26/07/2022 18:49

Magé - O sonho do emprego e, consequentemente, da carteira assinada será realidade para 30 trabalhadores de Magé, entre homens e mulheres, que participaram do processo seletivo para a nova loja da Casa & Lazer nesta segunda e terça-feira (25 e 26/07), na Escola Municipal Jupira Ferreira Corrêa. A seleção foi feita através da parceria da empresa com o Sine Piabetá, que ofereceu 60 cadastrados no sistema do órgão para a contratação dos funcionários. Os selecionados serão contratados imediatamente para a nova loja, prevista para ser inaugurada no dia 20 de agosto.



Uma das mais entusiasmadas no processo seletivo era Juliana Cristina de Barros, de 35 anos, que está fora do mercado formal desde 2021.



“Estou muito otimista e confiante que vou ser abençoada para conseguir esta vaga. Não dá mais para ficar fazendo bico, como vender pipoca e água no pedágio. Tenho uma filha adolescente e preciso muito de uma oportunidade certa”, disse a moradora do Parque Estrela, cuja última experiência foi como promotora de vendas.



O subsecretário municipal de Indústria e Comércio, Leandro Esteves, destacou a importância da parceria.

“Tudo isto está acontecendo porque estamos fazendo uma grande interação com as empresas para conseguir mais e mais vagas de emprego para os mageenses. Por isso, solicitamos que os trabalhadores mantenham os seus cadastros atualizados para futuras oportunidades. A nossa maior alegria é ver pessoas sendo empregadas. Isto é a certeza que nosso trabalho foi bem feito, seguindo a orientação do prefeito Renato Cozzolino”, disse o subsecretário.



A responsável pelo RH da Casa & Lazer também falou sobre o trabalho do Sine.“É fantástica a atuação do Sine. Assim, a gente consegue captar mais candidatos e focar no perfil que a gente busca. É um apoio muito importante até mesmo para gente fazer um cadastro reserva”, revelou a psicóloga Daniele Cornejo, informando ainda que as vagas para a nova loja em Piabetá são para o cargo de auxiliar de loja, que atuarão nas funções de vendedor, caixa, fiscal e estoquista.



O coordenador do Sine Piabetá, Luiz Henrique Gonçalves, chamou atenção para o outro diferencial do trabalho realizado na cidade.“Hoje em dia, a gente busca vagas até mesmo fora do município para os mageenses, numa espécie de expansão do trabalho do Sine. Na última semana, por exemplo, fizemos uma visita a uma empresa em Xerém, Duque de Caxias. A nossa meta é tirar o estigma da Prefeitura ser o maior empregador da cidade e estamos conseguindo através da aproximação com as novas empresas e já instaladas no município ”, explicou.



Os interessados em fazer seu cadastro, devem levar documentos pessoais e currículo em um dos postos municipais do Sine. O de Magé fica na Avenida Simão da Motta s/nº – Centro – ao lado dos Correios. O outro funciona no Espaço Mais Amor por Você, na Rodoviária de Piabetá.