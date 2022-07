Projeto de fossa de bananeira do Meio Ambiente de Magé é selecionado pela Funasa. - Divulgação.

26/07/2022

Magé - Pela primeira vez, um projeto de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Magé (SMMA) foi selecionado pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e vai receber recursos para sua execução. Com o título de “Transpirando Saúde e Educação Ambiental, uma Visão de Saúde Ambiental a partir da Bacia de Evapotranspiração (BET)”, de autoria de Fabiana Neumamm, do Núcleo de Educação Ambiental da SMMA, a proposta visa a capacitar 60 famílias de Rio do Ouro, para que elas instalem fossas de bananeira em seus terrenos. “É uma alegria imensa e uma satisfação termos um projeto nosso selecionado para ser realizado com o apoio do Governo federal”, disse o secretário de Meio Ambiente, Sílvio Furtado.

De acordo com a autora, o principal objetivo é promover ações de educação em Saúde Ambiental para garantir a segurança hídrica na comunidade de Conceição, na área agrícola do terceiro distrito. A proposta, que terá início assim que o recurso de R$ 164,4 mil da Funasa chegar, deverá ser executada em cinco etapas, que incluem a divulgação preliminar, os encontros de capacitação, quatro palestras, campanhas municipais com apoio de outras secretarias e a identificação, através de questionários, das principais doenças associadas ao consumo de água na localidade. “Hoje, a maior parte das famílias da região não trata o esgoto que produz. Com a BET, ou fossa de bananeira, elas terão 100% de melhoria nesse quesito”, explicou Fabiana.

A funcionária da SMMA contou que a fossa de bananeira traz diversos benefícios para seus usuários e para o meio ambiente. “Uma fossa comum libera os gases produzidos pelo esgoto no ar. No caso da fossa de bananeira, os gases são aproveitados para o crescimento das árvores”, informou. A bacia de evapotranspiração consiste no plantio de espécies vegetais de crescimento rápido e com alta demanda por água em cima das fossas. “Isso também auxilia na produção de alimentos orgânicos sem qualquer contaminação do solo, o que também pode beneficiar pequenos produtores”, acrescentou Fabiana. A autora do projeto acredita que, ainda este mês, as equipes da Secretaria devem ir a campo para cadastrar as famílias que estejam interessadas na capacitação.

“Transpirando Saúde e Educação Ambiental, uma Visão de Saúde Ambiental a partir da Bacia de Evapotranspiração (BET)” espera, como resultados, fomentar a participação da comunidade na tomada de decisões, aplicação dos conhecimentos adquiridos e formação de valores capazes de modificar a condição de vulnerabilidade socioambiental e sanitária que afeta a saúde humana e a qualidade de vida. O projeto terá vigência de 24 meses e será coordenado pela tecnóloga em Gestão Ambiental Maria Aparecida de Souza de Resende e, supervisionado pelo secretário Sílvio Furtado.