Águas do Rio realiza atendimento itinerante em praça de Piabetá.Divulgação.

Publicado 25/07/2022 12:27 | Atualizado 25/07/2022 18:27

Magé - A Praça Sete de Setembro, em Piabetá, recebeu o Águas do Rio com Você, ação social da concessionária que leva atendimento itinerante e esclarece dúvidas sobre o abastecimento da cidade. No último sábado (23), os moradores participaram da iniciativa solicitando informações, negociação de débitos, nova ligação de água e outros serviços.

De acordo com Jean Diniz, supervisor de atendimento da Águas do Rio, a ação tem como objetivo promover mais conforto e comodidade aos moradores de Piabetá, o Sexto Distrito de Magé. “Essa foi a oportunidade de estarmos ainda mais perto da população, que pode solicitar nossos serviços na praça, pertinho de casa. Assim, conseguimos manter uma relação de confiança, levando qualidade de vida aos moradores”, contou.

O Águas do Rio com Você também levou entretenimento e bem-estar para a população local. Quem esteve na praça teve a oportunidade de cortar o cabelo gratuitamente e a criançada se divertiu com pula-pula, algodão doce e pipoca. O evento contou com o apoio do Capacita + Magé.

Manoel Gomes, de 72 anos, mora em Piabetá há mais de 50 anos. Além do atendimento, ele aproveitou o serviço de barbearia para cortar o cabelo. “Facilitou a minha vida e a de muitos moradores. Hoje eu vim tirar dúvidas sobre o abastecimento na minha região e ainda aproveitei outros serviços. É muito bom ser atendido aqui, no nosso local”, afirmou.

No próximo sábado, dia 30 de julho, das 10h às 14h, será a vez do Primeiro Distrito. Na Praça Dr. Nilo Peçanha, no centro de Magé, a ação social da concessionária estará no local realizando atendimento itinerante e oferecendo os serviços de barbeiro, trancista e maquiagem.