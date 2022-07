Prefeitura de Magé multa empresa de ônibus pela segunda vez em dois dias Ações de fiscalização da prefeitura constataram irregularidades nos horários das linhas municipais. - Divulgação.

Publicado 22/07/2022 15:45 | Atualizado 22/07/2022 22:00

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Transportes, aplicou na noite desta quinta-feira (21), mais uma multa no valor de R$39 mil na empresa Divina Luz Transporte e Turismo LTDA, que presta serviços de transporte coletivo municipal. A empresa vem sendo notificada e multada por descumprimento dos termos previstos na concessão desde a última terça-feira (19).



Durante as ações de fiscalização da prefeitura, ficou constatado irregularidades nos horários das linhas municipais. A aplicação da multa está prevista multa 0,1% por dia útil sobre o valor estimado dos investimentos. Com as notificações e autuações, a Prefeitura está seguindo os trâmites legais que podem culminar em uma possível rescisão do contrato caso a empresa siga descumprindo os termos estabelecidos.



A Secretaria de Transportes realiza operações constantes, seja através do trabalho rotineiro/contínuo dos fiscais da Pasta e a partir de denúncias da população através do aplicativo Colab. Somente nos últimos seis meses, um quarto da frota (21 ônibus) foi vistoriada e, em caso de problemas identificados, como itens de segurança aos passageiros, os veículos são imediatamente retirados de circulação até a solução e só retornam após aprovação na vistoria na Secretaria.



Dezessete linhas municipais circulam na cidade, atendendo a cerca de 12 mil passageiros por dia e 360 mil por mês.