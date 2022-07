Magé abre inscrições para seis oficinas gratuitas para assistidos pelo CRAS. - Divulgação.

A Prefeitura de Magé inaugura, no próximo mês, o Centro de Inclusão Produtiva Mais Amor Por Você (CIP) que vai oferecer oficinas gratuitas de maquiagem, tranças, cabelos, design de sobrancelha, barbearia e empreendedorismo para os assistidos pelos nove Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade. Os referenciados que desejam participar podem se inscrever de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, no CRAS mais perto de casa.

“Essas oficinas vão proporcionar que essas pessoas tenham uma renda sem vínculo empregatício. Sabemos que o emprego de carteira assinada está difícil, principalmente, os mais vulneráveis, por conta da baixa escolaridade. Então, essas oficinas vão ajudar as pessoas a abrirem seu próprio negócio e terem uma renda”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

A sede do CIP será na Rua Brasil, em Piabetá, mas as oficinas serão feitas nos próprios CRAS. Em parceria com o SINE, os alunos vão receber dicas importantes sobre o mundo do trabalho. “As oficinas vão acontecer nos CRAS com duração média de dois meses cada uma e com certificado. O CIP também tem o papel de ensinar os acolhidos a fazerem um currículo, dar dicas de como se portar em uma entrevista e orientar sobre a rede socioassistencial e seus benefícios”, detalha Flávia.

O ACESSUAS Trabalho é um Programa que busca promover a integração dos usuários da Política de Assistência Social ao mundo do trabalho, por meio da articulação, identificação, sensibilização, desenvolvimento de habilidades e orientação para o mundo do trabalho.

“O município já tinha feito a adesão do Acessuas Trabalho e quando assumimos a Secretaria percebemos que esse dinheiro estava parado e o trabalho não era executado. Fizemos um estudo para ver como a gente poderia administrar isso da melhor forma possível para contemplar os usuários e agora o projeto está saindo do papel e se tornando realidade”, finaliza o prefeito Renato Cozzolino.