Estarão disponíveis os serviços veiculares de identidade no Posto do Detran de Magé. - Divulgação.

Estarão disponíveis os serviços veiculares de identidade no Posto do Detran de Magé.Divulgação.

Publicado 22/07/2022 18:16 | Atualizado 22/07/2022 21:40

Magé - No próximo sábado (23/3), o Detran.RJ seu 61º mutirão de serviços para a população fluminense. Serão oferecidas 6.372 vagas para os serviços de veículos, identificação civil e habilitação, em todo o Estado do Rio.



Em Magé, o mutirão será de serviços para emissão da carteira de identidade, primeira e segunda via e para quem precisa realizar os serviços veiculares, como primeira licença, troca de placa, transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, entre outros .





Para evitar aglomerações, há necessidade de agendamento prévio, que deverá ser feito pelo site do Detran ( www.detran.rj.gov.br ) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. O atendimento será no posto na Avenida Simão da Mota, 369, centro de Magé.

O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações.