Magé realiza Festival da Empada nesta quinta (21). - Reprodução.

Publicado 21/07/2022 07:07 | Atualizado 22/07/2022 12:11

Magé - A Prefeitura de Magé realiza nesta quinta-feira (21), o 1º Festival da Empada, no Piabetá Shopping Center, das 13h às 17h, pela Prefeitura de Magé através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda. Haverá também premiação para as três melhores empadas.

Uma equipe de quatro jurados da Gastronomia e do Empreendedorismo vai degustar todas as empadas inscritas e selecionar as três melhores, classificando em 1º, 2º e 3º lugar.

Os critérios de avaliação serão: apresentação, sabor e originalidade. Em caso de empate, o voto será definido pelo presidente da Comissão Julgadora, que será o secretário municipal de Trabalho.



“O evento visa valorizar e exaltar os empreendedores do município, que não pagarão nenhuma taxa de inscrição para participar”, disse o secretário de Trabalho, Fernando Cozzolino.

Premiações:

- 1º lugar (R$ 200 em dinheiro, uma batedeira, R$ 250 em vale-compras no Celeiro Magé e um mês de academia na Move Team – plano três vezes por semana)

- 2º lugar (R$ 150 em vale-compras no Super Terê Frutas, um Air Fryer e R$ 150 em vale-compras no Celeiro de Magé)

- 3º lugar (prêmio a ser definido)

O 1º Festival da Empada faz parte ainda da programação da Semana do Empreendedor, que também será realizada pela Secretaria Municipal de Trabalho, de 18 a 22 de julho.