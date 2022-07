Defesa Civil de Magé capacita agentes para plano de contingência. - Divulgação/Lucas Santos.

Defesa Civil de Magé capacita agentes para plano de contingência.

Publicado 21/07/2022 11:06 | Atualizado 21/07/2022 12:52

Magé - Na manhã desta quarta-feira (20), a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Magé realizou uma capacitação para agentes e servidores de outras Secretarias para dar prosseguimento à elaboração do Plano Municipal de Contingência. A palestra foi realizada por Samir Fernandes, major do Corpo de Bombeiros e coordenador geral da Defesa Civil de São Gonçalo, que falou sobre a atenção às causas de um desastre, gestão de risco e de crise, e integração entre setores para formar o Sistema Municipal de Defesa Civil.

“A elaboração do plano de contingência é realizada durante o período de normalidade. Nós pegamos todas as informações que tivemos de desastres passados e do trabalho feito diariamente com as fiscalizações nós elaboramos esse plano e passamos para todas as Secretarias e órgãos privados para caso aconteça alguma situação possamos dar uma resposta rápida”, explicou o secretário de Proteção e Defesa Civil de Magé, José Amaral.

O plano de contingência é um documento elaborado a partir de hipóteses de desastres, que contém as ações e o planejamento tático para facilitar as atividades de preparação para emergências e otimizar as atividades de resposta aos desastres.

“Nossa equipe de profissionais da Defesa Civil faz um trabalho de conscientização regularmente, indo nas áreas de risco para levar informações aos moradores. Também temos dez sirenes de alerta atuando no município e pluviômetros que nos informam sobre a quantidade de chuva. E todas essas informações são levadas a essas pessoas que moram em áreas de risco”, concluiu o secretário.