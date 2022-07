Evento conta com palestras, serviços de saúde, sociais e de orientação ao combate à violência. - Divulgação.

Publicado 20/07/2022 14:42 | Atualizado 21/07/2022 11:54

A Prefeitura de Magé celebra no próximo dia 25 de julho, o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. A ação conta com palestras, serviços de saúde, sociais e de orientação ao combate à violência, no calçadão do Centro a partir das 9h.

Os interessados também poderão participar das palestras com Erika Glória, pedagoga e militante dos Direitos Humanos, e com a fundadora do Centro Social Quilombolas Maria Conga, Ivone Mattos Bernardo.

A data foi instituída em 2014 e relembra o marco internacional de luta e resistência da mulher negra para reafirmar a necessidade de enfrentar o racismo e o sexismo vivido até hoje por mulheres que sofrem com a discriminação racial, social e de gênero. O dia também é de conscientização sobre o combate à violência, já que os dados do Ministério da Mulher, relatam que em 2020 foram 1.350 feminicídios registrados e a maioria das vítimas são mulheres negras.

Saúde, cultura e entretenimento

A programação do encontro conta também com serviços de saúde através dos Programas de Hipertensão e Diabetes, de Saúde da Mulher e do Ambulatório de Anemia Falciforme, doença de comum ocorrência na população negra e que na rede pública de saúde de Magé, com acompanhamento especializado para os pacientes. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) também vai realizar atendimentos e orientações sobre combate, canais de denúncia e suporte às mulheres vítimas de violência.

A moda e a beleza também fazem parte da comemoração. Trancistas farão uma sessão de embelezamento, enquanto rola música e desfile, com exposição dos artesãos.

O evento do Dia da Mulher, Negra, Latina e Caribenha é uma realização da Prefeitura de Magé, através das Secretarias Municipais de Assistência Social e Direitos Humanos, Educação e Cultura, Saúde, Governo, com as Coordenadorias de Políticas Públicas da Mulher, e de Promoção das Políticas Públicas de Igualdade Racial, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Mageense e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres.