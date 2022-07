Magé tem Semana do Empreendedor com programação variada. - Divulgação.

Magé tem Semana do Empreendedor com programação variada.Divulgação.

Publicado 19/07/2022 08:22 | Atualizado 19/07/2022 18:55

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda, iniciou, nesta segunda-feira (18), a Semana do Empreendedor, nas dependências do Piabetá Shopping Center, com uma programação variada para troca de experiências e conhecimento e apresentação de produtos, entre outras atividades. O evento segue até a próxima sexta-feira (22), sempre das 13h às 17h.



“A gente organizou este evento para que os empreendedores da nossa cidade pudessem crescer juntos. Trouxemos todas as informações que eles precisam para isso”, disse o secretário de Trabalho, Fernando Cozzolino.



A dona da confeitaria mageense Brigadelícia, Jéssica Vidal, de 30 anos, ficou muito satisfeita de ser convidada para trazer a sua experiência para os empreendedores. Ela começou há sete anos vendendo docinhos e bolos de pote em uma bicicleta e divulgando o trabalho na internet. Hoje em dia, ela tem loja própria, comercializa para consumidores dentro e fora de Magé, tem quase 60 mil seguidores no Instagram e nove funcionários.



“Quero compartilhar a minha trajetória para incentivar as pessoas e fazer com que elas acreditem que é possível. Porque realmente é. Eu comecei com uma bicicletinha porque não tinha dinheiro para alugar uma loja e fazia os doces no fundo da casa da minha mãe”, disse Jéssica.



Festival da Empada – Durante a Semana do Empreendedor, será realizado também o 1º Festival da Empada, com caráter competitivo. As três melhores serão escolhidas por um júri qualificado, cujos empreendedores receberão prêmios em dinheiro, vale-compras, eletrodomésticos, entre outros itens. Além da competição, também haverá venda de empadas ao público.



Programação até o final da semana:



20/07 de 13h às 17h – Sala de atendimento Age-Rio, Rodada de negócios, exposição de artesanato (vários), consultoria Banco do Brasil, empresa de internet, Workshop de design de interiores

13h às 14h – Palestra Sebrae. Tema: Finanças Pessoais

13h30 às 14h30 – Workshop com Esther Guimarães (design de sobrancelhas e henna)

15h30 às 17h – Oficina de decoração de balão



21/07 de 13h às 17h – Sala de atendimento Age-Rio, Rodada de negócios, exposição de artesanato (vários), empresa de internet

13h às 14h – Palestra Sebrae. Tema: Instagram para Negócios

14h às 14h40 – Palestra sobre elétrica, com Luiz Cézar

14h às 17h – Festival da Empada



Dia 22/07 de 13h às 17h – Sala de atendimento Age-Rio, Rodada de negócios, exposição de artesanato (vários), empresa de internet, massagista, exposição de Turismo, consultoria Banco do Brasil

13h às 14h – Palestra Sebrae. Tema: Visual Merchandising

14h às 15h30 – Workshop de Marketing e Fotografia, com Thany Primo

14h às 15h – Oficina de Pintura



O Piabetá Shopping Center fica na Rua Eduardina de Miranda 250, Piabetá, Magé.