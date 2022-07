Prefeitura de Magé multa empresa de ônibus em R$ 39 mil. - Divulgação.

Publicado 20/07/2022 18:25 | Atualizado 21/07/2022 12:33

Magé - Em mais um dia de fiscalização, a Secretaria de Transportes de Magé multou, na noite desta terça-feira (19/07), na Rodoviária de Piabetá, a empresa Trel/Divina Luz em R$ 39 mil pelo não cumprimento dos horários regulares das linhas municipais.



“Após notificação prévia em fiscalizações anteriores, não tivemos outra alternativa senão aplicar a multa. Avisamos ainda que será diária, até que os horários sejam cumpridos. Seguiremos firmes, com a orientação do prefeito Renato Cozzolino, para resolver de vez este problema, ou seja, ou a empresa presta um serviço de qualidade, com troca de frota e cumprimento dos horários ou lutaremos até suspender este contrato e retirar a empresa”, disse o secretário de Transportes, Junimar Borges.



Segundo a Secretaria de Transportes, o município realiza operações constantes, seja através do trabalho rotineiro/contínuo dos fiscais da Pasta e a partir de denúncias da população através do aplicativo Colab. Somente nos últimos seis meses, um quarto da frota (21 ônibus) foi vistoriado e, em caso de problemas identificados, como itens de segurança aos passageiros, os veículos são imediatamente retirados de circulação até a solução.



Dezessete linhas municipais circulam na cidade, atendendo a cerca de 12 mil passageiros por dia e 360 mil/mês.