Bairro Suruí vai ganhar Padaria Popular e novas instalações do CRAS.Divulgaçao.

Publicado 20/07/2022 16:50

Magé - A Prefeitura de Magé está se preparando para abrir a Padaria Popular do 4º distrito e as novas instalações do CRAS de Suruí para dar mais conforto aos referenciados. Os dois equipamentos ficam próximo a Praça da Estação para facilitar o acesso.

“Estamos felizes de poder entregar em breve as novas instalações do CRAS de Suruí. É uma instalação nova com nove salas amplas para atendimento técnico, coordenação e serviço de convivência. O espaço do novo prédio é maior para darmos mais conforto e melhor atender a população de Suruí”, explica a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

Para promover qualificação aos acolhidos pelos CRAS, os referenciados de Suruí terão a oportunidade de participar da oficina de panificação que vai acontecer na padaria. A secretária afirmou que o curso também terá em Piabetá e Magé.

“A grande novidade é a padaria popular que além de distribuir pães as famílias em situação de vulnerabilidade social vai promover o curso de panificação. Vamos formar pessoas que são atendidas pelos CRAS para que elas tenham uma qualificação profissional e saiam da situação de vulnerabilidade”, frisou a secretária.