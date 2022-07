Prefeitura revitaliza Praça Montese. - Divulgação/Phelipe Santos.

Prefeitura revitaliza Praça Montese.Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 21/07/2022 16:15 | Atualizado 22/07/2022 12:04

Magé -A Prefeitura de Magé reviltalizou a Praça Montese, uma das áreas de lazer mais utilizadas pelos moradores. “ A revitalização da praça é um presente não só para o povo de Pau Grande, mas para toda a nossa cidade”, afirmou o prefeito Renato Cozzolino, durante visita às obras esta semana.



Um dos itens mais celebrados do retrofit da praça é a fonte interativa que conta com um chafariz esculpido em mármore e que, de acordo com o secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira, trata-se de uma peça única no mundo. Além da fonte, a revitalização também deu à Montese novo paisagismo com o reflorestamento do local. “Aqui, realizamos o plantio de cerca de 800 mudas de plantas ornamentais e árvores nativas. É uma reforma geral que também contemplou a reposição de pisos intertravados, o conserto dos meios-fios e a recuperação da rua do entorno”, completou Pereira.



Festa de Sant’Anna



Chegou o grande dia do mageense voltar a celebrar a Festa Sant’Anna com o início de uma festa que é tradição em Pau Grande, no sexto distrito. Para deixar as comemorações mais bonitas após dois anos de pandemia, e a revitalização chega em boa hora para os moradores.



A comemoração também vai contar com iluminação totalmente renovada, com a colocação de 220 lâmpadas de LED (muito mais econômicas) ao longo da Estrada do Goiabal e do acesso à Praça Montese. Equipamentos de parques e jardins existentes foram totalmente recuperados para o benefício dos usuários.



A Festa de Sant’Anna, em Pau Grande, começa nesta quinta-feira (21/07), com apresentação do DJ Waguinho. Na sexta (22/07), será a vez da Noite dos Caldos e da apresentação de ballet e do grupo Só Alegria. No sábado (23/07), show com Malu e Trio em Fá. Domingo (24/07), almoço festivo, prêmios, apresentação de academia de dança, show com Rômulo e Ricardo e queima de fogos. Na segunda (25/07) e na terça (26/07), o DJ Waguinho volta para encerrar os seis dias de celebração.