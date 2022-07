Publicado 22/07/2022 17:08 | Atualizado 22/07/2022 21:17

Magé - O município de Magé vai receber a primeira edição do “Águas do Rio com Você”, neste sábado (23/07), na Praça Sete de Setembro, em Piabetá. O evento será realizado pela Águas do Rio e levará atendimento itinerante, além de serviços de entretenimento e bem-estar para a população.

O “Águas do Rio com Você” será uma oportunidade para os moradores solicitarem serviços e tirarem dúvidas sobre inclusão na tarifa social, novas ligação de água, entre outras. Para a criançada, a diversão está garantida com carrinhos de pipoca e algodão-doce, cama elástica e atividades recreativas.

Para Cleyson Jacomini, diretor-superintendente da concessionária com atuação na Baixada Fluminense, essa é uma chance de a empresa estar mais próxima dos mageenses. “Um evento dessa proporção nos dá a oportunidade de ter escuta ativa e estar mais perto dos moradores, sabendo das reais necessidades da localidade. Acredito que essa seja a melhor maneira de entender a realidade de Piabetá para viabilizarmos um trabalho de excelência”, avaliou.

As empresas parceiras da “Águas do Rio com Você” realizarão atividades e darão instruções sobre o cadastro no MEI (Microeemprendedor Individual), por exemplo, serviços de barbeiro, dentre outros.