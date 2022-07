Magé escolhe e premia a melhor empada da cidade. - Divulgação/Lucas Santos.

Magé escolhe e premia a melhor empada da cidade.Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 22/07/2022 21:47

Magé - A Prefeitura de Magé realizou na tarde desta quinta-feira (21), o 1° Festival da Empada nas dependências do Piabetá Shopping. Além da degustação, o evento também escolheu e premiou, com o apoio de empresas patrocinadoras, a melhor empada da cidade. Compareceram à competição 22 participantes com vários sabores salgados e doces dos 32 que se inscreveram inicialmente na Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego, Indústria, Comércio e Geração de Renda.

O júri, formado por chefes de cozinha e empresários do ramo gastronômico, escolheu a empada de frango com requeijão de Ivana dos Santos Pessoa como a grande vencedora. Ficaram em 2° e 3° lugar, respectivamente, as empadas de Rafaela Corrêa (camarão com queijo) e Gabriella Brum (frango com requeijão).

A disputa, no entanto, foi acirrada. As três primeiras colocadas ficaram empatadas com pontuação máxima do júri, nos critérios sabor, originalidade e apresentação, e foi necessária uma nova degustação do jurados para definir a classificação final.

"É uma emoção grande, gratificante. É saber que o esforço foi recompensado. Sou formada em Gastronomia pelo Senac e cada vez mais busco me desenvolver no que eu amo fazer e levar este amor em forma de comida para as pessoas. Agradeço à Prefeitura de Magé pela realização deste evento maravilhoso", disse a simpática campeã.

O evento também foi elogiado pelos jurados.

"Foi uma iniciativa muito legal porque trouxe desenvolvimento aos profissionais da Gastronomia de Magé. Acho que foi muito proveitoso para todo mundo que participou. O evento foi muito bem organizado, impecável", opinou Camilo Portugal, que é chefe executivo de cozinha com mais de 18 anos de experiência, inclusive fora do país. Ele já foi premiado por seu trabalho e participou de programa na TV Globo.

Os demais jurados técnicos foram: Jorge Maciel (chefe de cozinha do Instituto Gourmet de Piabetá), André Khaled (proprietário do Botequim Imperial) e Fernanda Silva (proprietária da confeitaria Delícias da Nanda). A animadora cultural Priscila Aguiar completou a mesa como júri popular.

Para a Secretaria Municipal de Trabalho, o resultado do evento superou as expectativas.

"O evento foi maravilhoso. Quem não veio, perdeu a oportunidade de comer as melhores empadas de Magé. Se duvidar, do Estado do Rio. Cada empada maravilhosa. Fiquei impressionado com a quantidade de tanta coisa boa. Não parei de comer", brincou o secretário Fernando Cozzolino.

Premiação- A participante que ficou em 1º lugar recebeu R$ 500 em dinheiro, uma batedeira, R$ 250 em vale-compras no Celeiro Magé e um mês de academia na Move Team – plano três vezes por semana).

Para o 2° lugar, a premiação foi: R$ 50 em dinheiro, R$ 150 em vale-compras no Super Terê Frutas, um Air Fryer e R$ 150 em vale-compras no Celeiro de Magé. O 3º lugar ganhou R$ 50 em dinheiro, R$ 100 em vale-compras no Celeiro de Magé e 1 kit Tupperware.

O 1° Festival da Empada de Magé fez parte também da Semana do Empreendedor realizada também pela Secretaria de Trabalho e contou com palestras, rodas de negócios, consultorias do Sebrae e do Banco do Brasil, feira de artesanato, entre outras atividades, no Piabetá Shopping, de 18 a 22 de julho.

Para quem quiser saber mais sobre as empreendedoras premiadas e os demais que competiram no festival, pode entrar em contato com a Secretaria de Trabalho através do WhatsApp (21) 96962-8462.