Sete quilômetros passarão por obras para melhorar acesso a importante distrito turístico.Divulgação.

Publicado 25/07/2022 19:02

Magé - A Prefeitura de Magé deu início a maior obra de infraestrutura da atual gestão em 2022, no quinto distrito. São os sete quilômetros de pavimentação e drenagem da Estrada Nova de Mauá, uma intervenção que deve levar cerca de um ano. Além do asfalto e dos tubos enterrados na lateral da pista, a via também vai ganhar uma ciclovia e um passeio público para a caminhada de pedestres. De acordo com o prefeito Renato Cozzolino, melhorar o acesso a Mauá é levar para a região, que é um importante destino turístico do município, desenvolvimento econômico. “Um grande polo para o nosso turismo não pode ficar isolado”, comentou.



As máquinas já estão trabalhando ao longo da via e os funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura têm feito o controle do trânsito no local. “O próprio nome já diz: Estrada Nova de Mauá. A intenção do prefeito é a de dar uma cara nova a esse caminho por onde passam centenas de veículos por dia. Essa obra é a alavanca para o crescimento da região”, disse o secretário de Infraestrutura, Marcos Pereira.



O logradouro também vai ganhar um sistema moderno de iluminação com lâmpadas de LED e uma sinalização que irá proporcionar mais segurança aos motoristas, ciclistas e pedestres.



Nascido na região, o comerciante Cosme de Oliveira, de 59 anos, que vende aipim e outras raízes na beira da pista, contou que chegou a transitar pela Estrada de Mauá quando ela ainda era de paralelepípedos. “Ver essa obra aqui é uma alegria porque eu sou do tempo em que a estrada era de paralelepípedos. Depois, veio o asfalto e melhorou bem. Agora, com essas novas mudanças, espero mais”, avaliou. A diarista Maria Lúcia Siqueira, 50, caminha ao longo da via para ir à igreja ou ao trabalho. “Agora que sei que vai ter um espaço definido para a gente caminhar, me sinto mais segura. Meu filho quase foi atropelado aqui quando andava de bicicleta”, revelou.