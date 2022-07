Jornada de Liderança da Atenção Básica fortalece a saúde de Magé. - Divulgação.

Jornada de Liderança da Atenção Básica fortalece a saúde de Magé.Divulgação.

Publicado 27/07/2022 18:08

Magé - A Águas do Rio está atuando na Barbuda, em Magé, para regularizar o fornecimento de água na região. Na comunidade, a concessionária já implantou aproximadamente mil metros de rede para beneficiar cerca de 3.300 moradores, proporcionando uma vida mais saudável e levando mais dignidade para essas pessoas.

Morador da comunidade há 14 anos, Jhonatan Araújo vê na obra uma expectativa de transformar a realidade de quem vive por ali. “Espero que melhore a situação de cada morador. Vai ser algo muito favorável para todos nós. Tenho três filhos, na maioria das vezes eu chegava do trabalho cansado e saía de bicicleta para carregar galões de água. Isso me esgotava muito! Acredito que com a Águas do Rio vai melhorar bastante o abastecimento da comunidade, ajudando muita gente”, destacou.

De acordo com a empresa, a ação faz parte do programa Vem Com a Gente (VCG), que tem como objetivo desenvolver um atendimento itinerante, verificando o estado da infraestrutura de água e esgoto existente e a regularização desses sistemas. Os agentes também atualizam o cadastro dos clientes e promovem a inclusão dos moradores de baixa renda na tarifa social.

“Mudar a vida dos moradores da Barbuda para melhor é um propósito da Águas do Rio. Aqui as pessoas não têm água tratada e vão passar a ter. Isso é o que nos move! Estamos trazendo não só água potável, mas também saúde e qualidade de vida”, disse Paulo Ricardo Silva, coordenador do VCG na Baixada Fluminense.