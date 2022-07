100 mil votos definem o que será feito pela prefeitura em 2023. - Divulgação/Phelipe Santos.

Publicado 26/07/2022 17:00 | Atualizado 26/07/2022 18:57

Magé - A população de Magé ajudou a Prefeitura definir o que será feito nos distritos e na cidade no ano de 2023. Com mais de 100 mil votos, o maior pedido da população foi asfalto e saneamento básico nos distritos e cursos profissionalizantes no município. Este é o segundo ano em que o município constrói o orçamento com colaboração de quem realmente sabe o que a cidade: o povo.

“O Orçamento Participativo deste ano foi um verdadeiro sucesso. Foram mais de 100 mil votos, porque as pessoas acreditam na nossa gestão que trabalha com muito amor e responsabilidade. Já fizemos boa parte do que os mageenses escolheram para 2022 e ainda temos cinco meses para fazer muita coisa. Seria bem mais fácil fazer o que a gente acha que é importante, mas quando a gente faz o que o povo precisa, a história de uma cidade é transformada”, ressalta o prefeito Renato Cozzolino.

Foram cinco dias de votação pelo site oficial, pelo aplicativo do Colab e presencialmente em nove polos espalhados pela cidade. O cidadão escolheu três opções do distrito e mais três para cidade. A Alessandra Cordeiro aprovou a iniciativa e todas as suas escolhas foram selecionadas pelo grande público.

“Eu escolhi padaria popular, cursos profissionalizantes, saneamento básico e a reforma da Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade. Acho essa ideia muito legal a gente participar dessa votação e tenho certeza que o prefeito vai usar o recurso para o que escolhemos. Nós de Suruí, estamos felizes com o que a Prefeitura está fazendo no distrito”.

Karlos Lemos trabalha como guardador de carros no Centro de Piabetá e desde o ano passado participa do Orçamento Participativo. “Eu votei no que a gente mais precisa que é asfalto e saúde. Também votei na criação do Museu do Mané Garrincha que teve uma história na cidade e isso precisa ser valorizado. Gostei da ideia do monitoramento por câmeras porque isso vai ajudar a melhorar a segurança de Magé e vamos poder sair de casa mais tranquilos”.

Confira o resultado:

Cidade:

1º - Cursos profissionalizantes: 11.330 votos

2º - Padaria Popular: 8.780 votos

3º - Aulas de esporte para crianças e adolescentes: 8.209 votos

1º distrito:

1º - Obra da Casa de Saúde N. S. da Piedade: 2.415 votos

2º - Criação do Centro de Ortopedia: 1.241 votos

3º - Construção de USF: 1.177 votos

2º distrito:

1º - Asfalto e saneamento básico: 1.550 votos

2º - Manutenção de ruas e pontes: 1.234 votos

3º - Volta do ônibus da Capelinha: 1.204 votos

3º distrito:

1º - Ampliação e manutenção de pontes: 751 votos

2º - Manutenção de estradas: 740 votos

3º - Guarita da PM: 735 votos

4º distrito:

1º - Asfalto e saneamento básico: 2.226 votos

2º - Obra do Valão do Partido: 1.779 votos

3º - Construção de creche: 1.739

5º distrito:

1º - Asfalto e saneamento básico: 2.484 votos

2º - Tomógrafo no 24h de Mauá: 1.774 votos

3º - Construção do CAPS: 1.739 votos

6º distrito:

1º - Asfalto e saneamento básico: 2.631 votos

2º - Criação da Casa do Autista: 2.219 votos

3º - Construção de creche e escola: 2.209 votos