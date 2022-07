Jornada de Liderança da Atenção Básica fortalece a saúde de Magé. - Divulgação/Josaf Ribeiro.

Jornada de Liderança da Atenção Básica fortalece a saúde de Magé.Divulgação/Josaf Ribeiro.

Publicado 27/07/2022 13:42 | Atualizado 27/07/2022 18:03

Magé - Para fortalecer e fomentar a Estratégia de Saúde da Família (ESF) em Magé, a Prefeitura realizou na última terça-feira (26) a Jornada de Liderança da Atenção Básica. Médicos, enfermeiros, coordenadores das USFs e dos programas da Saúde conheceram sobre todo o processo de trabalho e tudo que a rede de Atenção Primária oferece aos mageenses.

“O maior objetivo da jornada foi que todos ouvissem sobre os programas que fomentam e fortalecem a ESF no processo de cuidado, garantindo o direito ao acesso e pontuando condições para melhoria da qualidade da assistência. Os gerentes do processo de cuidado e território precisam conhecer para replicar o que a Saúde oferece. Também tivemos um médico com experiência de 39 anos na Atenção Primária e outro especialista em Saúde da Família que falaram sobre o atendimento real, humanizado e resolutivo. Foi um sucesso, um momento de troca e conhecimento”, explica a coordenadora da Atenção Básica em Saúde, Cassandra Soares.

A Rede de Atenção Primária (RAP) é principal porta de entrada do SUS e em Magé são 14 programas para cuidar da saúde do cidadão: Saúde Bucal, Hiperdia, Tabagismo, Melhor em Casa, PNAISP, Paismca, Saúde do homem, Saúde do idoso, PSE, e-SUS, NASF, farmácia, segurança alimentar e consultório na rua.

“Quero agradecer a cada um que esteve conosco nesta manhã para conhecer mais um pouco do nosso trabalho. São vários programas que dão suporte a saúde do mageense e o nosso olhar estará sempre voltado para o cidadão. Agradeço aos meus amigos médicos que disponibilizaram seu tempo para participar deste simpósio, aos enfermeiros de Saúde da Família e também aos nossos coordenadores que estão na luta conosco para oferecer uma saúde digna. A nossa meta é avançar e melhorar cada vez mais as nossas políticas públicas. Vamos continuar ampliando nossas equipes da Família para reforçar a Atenção Básica e prevenir as doenças”, finaliza a secretária de Saúde, Larissa Storte.